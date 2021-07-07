Власти Гаити объявили военное положение после убийства президента страны

И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что Совет министров принял решение ввести военное положение на территории республики после убийства президента Жовенеля Моиза в среду.

"По итогам экстренного заседания Совета министров мы решили объявить военное положение на территории всей страны", - сказал он в эфире государственного телевидения.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Жозеф призвал все силы общества объединиться для защиты демократии и отметил, что убийцы президента будут наказаны в соответствии с законом.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь, где позже умерла. И.о. премьер-министра республики призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".