Ицхак Герцог приведен к присяге в качестве президента Израиля
Ицхак Герцог принес в среду в Кнессете (парламенте страны) присягу в качестве 11-го президента Израиля, после чего подписал ее текст. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, трансляцию официальной церемонии осуществляла парламентская пресс-служба.
"Торжественно обязуюсь хранить верность Израилю и его законам и преданно исполнять обязанности президента государства", - повторил Герцог в соответствии с правилами церемонии слова присяги за спикером Кнессета Мики Леви, после чего поставил подпись под текстом.
Герцог был избран на президентский срок в соответствии с законом по результатам голосования 120 депутатов Кнессета 2 июня. Он пришел на смену Реувену Ривлину, чьи полномочия завершились в момент присяги нового главы государства. В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.
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