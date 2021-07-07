Минтранс РФ назвал вероятные причины крушения Ан-26 на Камчатке

Неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве возможных причин крушения Ан-26 на Камчатке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Образована техническая комиссия по расследованию причин произошедшего. Рассматриваются основные три варианта: это неблагоприятные метеоусловия, это отказ авиатехники и третье - это ошибка экипажа", - сказал министр.

Он добавил, что продолжается поиск, идентификация и эвакуация тел погибших. По его словам, на 16:30 по местному времени спасателям удалось обнаружить фрагменты 11 тел погибших. Географические особенности местности и сложные метеоусловия затрудняют проведение поисковой операции, добавил Савельев.

В ходе совещания Савельев сообщил, что посетил место катастрофы. "На текущий момент мной и членами комиссии проведен облет места катастрофы, - сказал он. - Мы сегодня летали по маршруту в таких же не очень хороших погодных условиях, но мы приземлились в Палане другим маршрутом, и у нас не было проблем. Поэтому мы хотим понять, почему командиром корабля было принято достаточно тяжелое решение", - сказал Савельев, не уточнив о каком решении командира идет речь.