В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами

Новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", - сказал он.

Глава ВОЗ назвал "морально несостоятельной и неэффективной для общественного здравоохранения" стратегию "вакцинного национализма", вследствие которой "горстка стран имеет львиную долю" вакцин. Он напомнил, что некоторые государства с широким охватом прививками ослабляют санитарные ограничения, "как будто пандемия уже закончилась". Одновременно "слишком много стран во всех регионах мира сталкиваются с резким ростом случаев COVID-19 и госпитализаций". Это происходит на фоне "быстрого перемещения вариантов" коронавируса и "шокирующего неравенства в вакцинации".

Гендиректор обратил внимание на острую нехватку кислорода и лечебных средств, что "вызывает волну смертей в Африке, Азии и Латинской Америке". "С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща", - констатировал Гебрейесус.

Он призвал министров финансов и руководителей центральных банков Группы двадцати (G20), которые соберутся на встречу на нынешней неделе, "предпринять срочные шаги, чтобы положить конец пандемии, обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья". Глава ВОЗ ожидает, что G20 и "другие лидеры" поддержат объявленные ранее ВОЗ цели: достижение уровня вакцинации населения во всех странах мира в 10% к сентябрю, в 40% к концу 2021 года и в 70% к середине 2022 года.