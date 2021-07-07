Стефан Лёвен вновь избран премьер-министром Швеции

Шведский парламент проголосовал в среду за назначение лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции и действующего главы временного правительства Стефана Лёвена премьер-министром. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, прямая трансляция из зала заседаний велась в интернете.

За кандидатуру Лёвена высказались 116 депутатов, против - 173, 60 членов парламента воздержались. "Поскольку менее половины [депутатов] проголосовали против, парламент одобрил предложение о назначении Стефана Лёвена премьер-министром", - объявил спикер Андреас Норлен.

Ожидается, что Лёвен объявит о составе своего правительства в пятницу.

28 июня Лёвен известил спикера и короля о том, что уходит в отставку. 17 июня популистская партия "Шведские демократы" потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру. Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Голосование состоялось 21 июня, большинство депутатов (181 из 349) выразило недоверие главе кабинета.

Спикер парламента Андреас Норлен начал поиск новой кандидатуры на пост премьера, против которой не проголосует парламент, а правительство продолжало управлять страной в статусе переходного. 29 июня он дал поручение лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону договориться о формировании кабинета, но последний 1 июля сообщил, что предпосылок для создания нового правого правительства не существует. Всего спикер мог бы предложить депутатам четырех кандидатов на должность главы кабинета, а в случае неудачи в стране были бы объявлены новые выборы.