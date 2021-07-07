МО Армении опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространяет дезинформацию, сообщая, что 7 июля около 13:40 подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в направлении армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

«Информация не соответствует действительности. Вооруженные силы Армении не нарушали режим прекращения огня», - говорится в сообщении МО Армении.

Армянские подразделения при необходимости проводят только действия по противодействию противнику.