Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

МО Армении опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

МО Армении опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространяет дезинформацию, сообщая, что 7 июля около 13:40 подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в направлении армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

«Информация не соответствует действительности. Вооруженные силы Армении не нарушали режим прекращения огня», - говорится в сообщении МО Армении.

Армянские подразделения при необходимости проводят только действия по противодействию противнику.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации