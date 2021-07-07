Число умерших от коронавируса в мире превысило 4 млн: ВОЗ

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 4 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы только что прошли через трагическую веху - 4 млн смертей, вызванных COVID-19", - сказал он.