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Число умерших от коронавируса в мире превысило 4 млн: ВОЗ

Число умерших от коронавируса в мире превысило 4 млн: ВОЗ

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 4 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы только что прошли через трагическую веху - 4 млн смертей, вызванных COVID-19", - сказал он.


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