Предстоящие на 8 июля мероприятия
18:06, Июль 07, 2021
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09:20, 21.06.2021
«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
09:00, 16.06.2021
Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах
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- 19:20 Новоназначенный посол Индии вручил верительные грамоты президенту Индии
- 19:18 Минтранс РФ назвал вероятные причины крушения Ан-26 на Камчатке
- 18:54 В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами
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- 18:06 Предстоящие на 8 июля мероприятия
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- 17:09 Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз по Америабанку на «стабильный»
- 16:59 Состояние Джеффа Безоса достигло рекордной отметки рейтинга Bloomberg
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- 16:20 Армяно-белорусское научное сотрудничество: 6 проектов получат финансовое содействие
- 16:16 Посол Словакии посетил Реабилитационный центр Защитника Отечества
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- 15:54 В результате азербайджанской агрессии погибли 750 арцахцев, 81 из которых - гражданские лица
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- 15:42 Посол Армении в Ватикане пожелал Папе Франциску скорейшего выздоровления
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