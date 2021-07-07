Азиатские индексы снизились - 07-07-21

ТОКИО, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.96% и составил 28366.95 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.86% и составил 1937.68 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.66% и составил 3553.72 пункта, а HANG SENG снизился на 0.40% и составил 27960.62 пункта.