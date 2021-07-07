Состояние Джеффа Безоса достигло рекордной отметки рейтинга Bloomberg

Основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до рекордной отметки - $211 млрд. Такие оценки представило агентство Bloomberg.

Согласно его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник увеличилась на $8,44 млрд, до $211 млрд. Как подчеркивает агентство, данная сумма является рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в указанный рейтинг.

Предыдущий максимум был зафиксирован в январе. Тогда состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска, достигло $210 млрд. За последние месяцы оно сократилось примерно до $181 млрд,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В понедельник сообщалось, что Безос покинул пост генерального директора корпорации Amazon, его место занял Энди Джесси, возглавлявший ранее облачный сервис Amazon Web Services.

Безос сейчас занимает первое место в составляемом Bloomberg рейтинге богатейших людей мира. Маск - на второй позиции. Третье место удерживает президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($169 млрд).

Рост суммарной стоимости активов главы Amazon, в частности, был обусловлен повышением стоимости акций корпорации почти на 20% с середины марта. Согласно оценкам Bloomberg, во вторник инвесторы сочли позитивной для компании новость о том, что Министерство обороны США отказалось от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений на сумму $10 млрд. Ранее ожидалось, что он будет представлен американской корпорации Microsoft. Amazon пыталась через суд оспорить данное решение.

В Пентагоне пояснили, что намерены заключить новый контракт по предоставлению услуг в области облачных вычислений. Ведомство дало понять, что ожидает соответствующих предложений от Amazon и Microsoft.