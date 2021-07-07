Артур Давтян в Санкт-Петербурге принимает участие в международной конференции генеральных прокуроров

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян с рабочим визитом, для участия в открывшейся в Санкт-Петербурге конференции руководителей прокуратур европейских стран находится в Российской Федерации. Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью Генпрокуратуры РА.

Приглашение к участию в этом мероприятии высокого уровня генеральный прокурор РА получил от своего российского коллеги Игоря Краснова во время его визита в Армению в апреле этого года.

Конференция «Роль прокурора в защите прав личности в общественных интересах в свете требований Европейского суда по правам человека» была организована Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров.

Цель конференции - обсуждение роли прокуратуры в сфере защиты прав человека с точки зрения Европейского суда по правам человека.

На конференции выступил и генеральный прокурор РА Артур Давтян. На примере Республики Армения, он коснулся локомотивной роли руководства прокуратуры в рамках уголовного судопроизводства в контексте требований Европейской конвенции о правах человека. Генеральный прокурор Республики Армения, в частности, представил инициативы Прокуратуры Республики Армения по детальным исследованиям прав человека и защиты личной неприкосновенности в рамках предварительного заключения, исходя из содержания и духа задержания на основании статьи 5 ЕКПЧ.

Кроме того, Генеральный прокурор РА поднял вопрос о необходимости введения более эффективных механизмов для реализации права на перекрестный допрос обвиняемых с лицами, участвующими в уголовном процессе, и с лицами из других стран, при обеспечении прав, гарантированных статьей 6 Европейской Конвенции о правах человека.

В рамках рабочего визита запланированы и двусторонние встречи Генерального прокурора РА с Генеральными прокурорами стран-партнеров, а также с представителями международных организаций.