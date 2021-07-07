Армяно-белорусское научное сотрудничество: 6 проектов получат финансовое содействие

С июля 2021 года начнется финансирование 6 совместных армяно-белорусских научных программ.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и науки РА.

Приказом исполняющего обязанности министра образования, науки, культуры и спорта РА Ваграма Думаняна от 2 июля 2021 года № 1053-а/2 утвержден список гарантированных программ финансирования по итогам международного конкурса по содействию совместным научным программам, проводимым комитетом по науке и технологиям РА и Государственным комитетом по науке и технологиям.

Программы-победители представили Институт молекулярной биологии НАН РА, им. Л. Орбели, Институт физиологии им. Х. Институт биохимии им. Буниатяна, Институт радиофизики и электроники, а также Национальный политехнический университет Армении и Ереванский государственный университет.