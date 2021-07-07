Посол Словакии посетил Реабилитационный центр Защитника Отечества

Посол Словакии в Армении Мирослав Хацек посетил Реабилитационный центр Защитника Отечества. Об этом «Арменпресс» сообщили из ЕГМУ.

Ректор ЕГМУ Армен Мурадян представил послу деятельность центра, а также историю Дома воина, миссию и видение развития.

Мирослав Хацек отметил, что рад, что его побывать в Реабилитационном центре Защитника Отечества, подчеркнув, что визит даст возможность для дальнейшего сотрудничества.

«Армяне и словаки очень похожи по менталитету и душевной теплоте. Поэтому нам не безразлично то, что произошло в Армении. Эта встреча является первым шагом к началу сотрудничества между университетами Словакии и Армении», - сказал посол Словакии.

Ректор ЕГМУ подчеркнул, что совместные обсуждения позволят понять возможности для более тесных связей между Братиславской медицинской общественностью и Государственным медицинским университетом Еревана имени Мхитара Гераци.

«При помощи выпускников можно наладить успешное крепкое сотрудничество. Учитывая Ваш визит, уверен, что это может быть реализовано и на государственном уровне. Медицинский университет - международный университет, который выпускает студентов из 40 стран мира. Несмотря на недавние тяжелые события, ЕГМУ продолжает успешно выполнять свою миссию», - сказал Армен Мурадян.

Затем посол Мирослав Хацек передал ректору Ереванского государственного медицинского университета Армену Мурадяну гуманитарную помощь от Словацкой Республики.