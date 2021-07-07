Дживан Гаспарян наилучшим образом представил миру армянскую музыку: Серж Танкян

Солист всемирно известной рок-группы “System Of A Down” Серж Танкян с глубокой печалью принял известие о смерти известного дудукиста Дживана Гаспаряна.

Как передает Арменпресс, Танкян написал об этом на своей официальной странице в Instagram.

Музыкант опубликовал свою фотографию с Дживаном Гаспаряном и написал, что Дживан Гаспарян олицетворял армянский дудук и был самым известным дудукистом в мире.

По словам Танкяна, Дживан Гаспарян, путешествуя по миру, посредством аудиозаписей, саундтреков наилучшим образом представлял Армению и армянскую народную музыку.

«Я считаю, что мне повезло, что у меня была возможность встретиться с ним в 2017 году и получить несколько жизненных уроков от этого невероятного человека. Выражаем соболезнования семье мастера, особенно моему другу Дживану Гаспаряну-младшему. Да будет земля пухом тебе, дорогой Мастер», - заключил Серж Танкян.

О смерти Дживана Гаспаряна 6 июля сообщил Дживан Гаспарян-младший.