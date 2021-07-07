Июнь 2021 года вошел в число самых жарких в истории метеонаблюдений

Июнь 2021 года стал одним из самых теплых в мире, разделив 4 место с 2018 годом после аналогичных периодов 2016, 2019 и 2020 годов. Как сообщается в среду в отчете программы спутникового мониторинга Copernicus, прошлый месяц оказался в среднем на 0,21 градуса Цельсия теплее, чем аналогичные периоды за 1991-2020 годы.

Июнь 2021 года стал вторым после июня 2019 года самым теплым месяцем в Европе, достигнув своего пика в восточной части региона. Средняя температура прошлого июня в Европе оказалась на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем аналогичные периоды за 1991-2020 годы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Прошлый месяц также побил несколько температурных рекордов в ряде районов Северной Америки, став таким образом самым теплым июнем за всю историю метеорологических наблюдений на материке. В регионе арктической Сибири июнь 2021 года вошел в пятерку самых жарких июней, заняв 4 место после 2018, 2019 и 2020 годов. При этом температура в Антарктике была ниже нормы.

Все представленные результаты основаны на компьютерном анализе с использованием различных измерений со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.