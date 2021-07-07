В результате азербайджанской агрессии погибли 750 арцахцев, 81 из которых - гражданские лица

В результате азербайджанской агрессии с 27 сентября 2020 года погибло 750 граждан Арцаха, 163 мирных жителя получили ранения, 23 из 103 человек, вернувшихся из плена, являются гражданами Республики Арцах.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян, опубликовав данные о погибших, пропавших без вести, взятых в плен и возвращенных из плена в граждан Республики Арцах.

Согласно данным, полученным в результате работы, проводимой Защитником прав человека Арцаха с 27 сентября 2020 года, в результате азербайджанской агрессии погибли 750 граждан Республики Арцах, 81 из которых - мирные жители. Сорок два из них были убиты в результате дальних ударов азербайджанских вооруженных сил, включая ракетные и артиллерийские обстрелы, бомбардировку и выстрелов диверсионных групп. В число убитых военнослужащих включены лица, данные о которых были переданы в Фонд «Страхование военнослужащих».

Ранения получили 163 гражданских лица. Точных данных о раненых военнослужащих на данный момент у Омбудсмена нет.

По утвержденным данным, 83 жителя Республики Арцах считаются пропавшими без вести, 23 из которых - гражданские лица.

Из взятых в плен и возвращенных из плена 103 лиц 23 являются гражданами Республики Арцах.