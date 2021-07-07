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Католикос Всех Армян направил Папе Римскому Франциску пожелания скорейшего выздоровления

Католикос Всех Армян направил Папе Римскому Франциску пожелания скорейшего выздоровления

Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян, пожелал скорейшего выздоровления Его Святейшеству Папе Франциску, перенесшему несколько дней назад операцию. Об этом Арменпресс сообщили в информационной системе Первопрестола.

«Передав свою братскую любовь и привет Папе Франциску, Его Святейшество попросил Небесного Господа сохранять и хранить Папу Римского, даровав ему жизнь в течение многих лет плодотворной интронизации».


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