Посол Армении в Ватикане пожелал Папе Франциску скорейшего выздоровления

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Святом Престоле Карен Назарян направил Папе Римскому Франциску телеграмму, пожелав от себя и от имени сотрудников посольства скорейшего выздоровления “другу армянского народа” Папе Франциску.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

«Мы уверены, что жизненная энергия, выносливость духа и оптимизм Его Святейшества помогут ему в послеоперационный период быстро восстановиться.

С наилучшими пожеланиями долгих лет и крепкого Вам здоровья”, - заканчивается телеграмма Карена Назаряна Папе Римскому.