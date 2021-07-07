Гарегин II в связи с авиакатастрофой на Камчатке выразил соболезнования Патриарху всея Руси

Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян в связи с авиакатастрофой, произошедшей 6 июля на Камчатке, направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с соболезнованиями. Об этом Арменпресс сообщили из информационной службы Первопрестола.

«Его Святейшество передал всему народу России, семьям и родным погибших соболезнования от духовного сословия Армянской Церкви и от армянского народа. Католикос всех армян обратился к Всевышнему с просьбой упокоить с миром души тех, кто умер в результате этой трагедии», - сообщиили в Первопрестоле.