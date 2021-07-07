Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Гарегин II в связи с авиакатастрофой на Камчатке выразил соболезнования Патриарху всея Руси

Гарегин II в связи с авиакатастрофой на Камчатке выразил соболезнования Патриарху всея Руси

Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян в связи с авиакатастрофой, произошедшей 6 июля на Камчатке,  направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с соболезнованиями. Об этом Арменпресс сообщили из информационной службы Первопрестола.

«Его Святейшество передал всему народу России, семьям и родным погибших соболезнования от духовного сословия Армянской Церкви и от армянского народа. Католикос всех армян обратился к Всевышнему с просьбой упокоить с миром души тех, кто умер в результате этой трагедии», -  сообщиили в Первопрестоле.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации