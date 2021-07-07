Посол Нидерландов в Армении окончательным решением карабахского конфликта считает долгосрочный мир

Посол Нидерландов в Армении Николас Схермерс подчеркивает, что окончательное решение нагорно-карабахского конфликта - долгосрочный мир.

Как передает Арменпресс, такое мнение посол выразил на пресс-конференции 7 июля.

“Нидерланды - член ОБСЕ, а также член ЕС, и хотя это маленькая страна по своим размерам и влиянию, но она не жалеет усилий для поощрения этих двух структур и ожидания от них наилучшего влияния”, - сказал Николас Схермерс.