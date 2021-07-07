Открылся третий Русский центр: география расширяется

Для укрепления многовековых армяно-российских дружеских связей, повышения в Армении интереса к русскому языку и культуре по инициативе Дома Москвы в Армавирском Доме культуры открылся Русский центр. Центр объединит молодежь вокруг обсуждений литературы, художественных дискуссий, кинопоказов и обеспечит их образовательный досуг.

Как сообщает Арменпресс, 7 июля состоялась торжественная церемония открытия центра, на которой присутствовала группа государственных чиновников. Воспитанники танцевального ансамбля «Армавир» гостей встретили хлебом и солью, песнями и танцами.

«Думаю, что основная цель таких центров - укрепление связей между нашими народами. Конечно, эти связи имеют глубокие корни, богатую историю, у нас много общего как в государственных, так и в межличностных отношениях, но вполне возможно, что в регионах и городах Армении дожны быть места, где молодые люди могут знакомиться с культурой и историей сегодняшней России. Одним из важных факторов является создание условий для изучения русского языка», - сказал посол России в Армении Сергей Копыркин.

Заместитель министра образования и науки РА Ара Хзмалян поздравил всех с открытием центра и напомнил, что русские центры есть в Ереване и в Ванадзоре.

«Знание русского языка, является одной из основных функций центра, - это не только средство общения, но и способ самосовершенствования, путь к высшей поэзии, литературе, культуре. Я очень рад, что мы создаем новые возможности, ведущие к этой культуре», - заключил Хзмалян.

Губернатор Армавира Амбарцум Матевосян отметил, что это не первый визит его коллег в Армавир. Год было подписано несколько меморандумов о сотрудничестве с Домом Москвы. «У нас есть образовательные, социальные и культурные программы в двух городах области, которые мы реализуем с помощью партнеров, проводим мероприятия в школах. Я приветствую эту инициативу», - подчеркнул губернатор.

По словам генерального директора Центра «Дом Москвы» Ваграма Карапетяна, первый русский центр открылся в Ереване, в Центральной библиотеке им А. Исаакяна. «В первую очередь, Русский центр предполагает бесплатное обучение русскому языку, изучение истории и культуры России. Здесь будут проходить различные мероприятия и дискуссии. Сегодня в Армении есть три русских центра. Есть бесплатные курсы русского языка в 15 городах, на которых занимается 250 детей. Этот процесс будет непрерывным, а география будет расширяться», - сказал Карапетян.

Он поблагодарил всех сторонников, благодаря которым открытие центра стало реальностью, добавив, что эта площадка - помощь детям, которые хотят изучать русский язык. Участники изучают русский язык не по школьной программе, а с помощью игр, дидактических материалов или иных методов.

В центре представлены разнообразные учебные материалы, с помощью которых можно получить точную и открытую информацию о России в различных областях. Центр меблирован и оснащен современным оборудованием, что позволяет проводить интерактивные уроки и обсуждения.

В рамках мероприятия участники предыдущего тура бесплатных курсов русского языка получили сертификаты. Они провели открытый урок, на котором присутствовали и гости.

Анжела Амбарцумян