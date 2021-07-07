Europa Nostra и Европейская ассоциация археологов призвали защитить культурное наследие Арцаха

Europa Nostra и Европейская ассоциация археологов выступили с совместным заявлением о комплексной защите богатого культурного разнообразия и целостности наследия регионов Нагорного Карабаха. «Арменпресс» представляет сообщение.

«В качестве представителей двух крупных европейских неправительственных организаций, занимающихся продвижением и защитой культурного наследия, EUROPA NOSTRA и Европейская ассоциация археологов, а также активных членов Европейской ассоциации наследия, работающих в тесном сотрудничестве с ЕС, Советом Европы и ЮНЕСКО, мы подтверждаем, что придаем большое значение всесторонней защите целостности и разнообразия богатого культурного наследия Кавказского региона как многокультурного региона Европы в целом.

Таким образом, мы сожалеем и осуждаем любой акт нанесения вреда, разрушения или искажения объектов культурного наследия, который происходит в результате конфликта или неуважения к какой-либо из культур Кавказа, особенно внутри и вокруг всемирно известного Нагорного Карабаха. Основываясь на ряде международных и европейских документов, напоминаем, что такие действия недопустимы и незаконны.

Мы твердо верим в ценность культурного наследия как жизненно важного ресурса и ответственности, передаваемой будущим поколениям. Мы признаем и ценим культурное разнообразие нашего общего наследия как важный элемент построения прочного мира, который помогает наводить мосты взаимного уважения и понимания, преодолевая этнические или религиозные различия. Мы убеждены, что любое уничтожение наследия или любое искажение истории (искусства) имеет противоположный эффект, часто создавая почву для новых витков недоверия, конфликтов и даже насилия.

Поскольку European Heritage Networks тесно и эффективно сотрудничает с Европейским союзом, мы приветствуем и одобряем недавние Заключения Совета Европейского Союза, приветствуя Концепцию культурного наследия ЕС в условиях конфликтов и кризисов, в которой изложен подход ЕС к миру и безопасности, к демократии и к устойчивому развитию.

В частности, мы приветствуем резолюцию RC-B9-0277 / 2021, принятую парламентом ЕС 21 мая 2021 года в ответ на недавний конфликт в регионе (https://www.europarl.europa.eu/.../RC- 9-2021-0277_EN.html).

В частности, мы согласны со статьей 16, в которой говорится, что Европейский парламент «настоятельно призывает обе стороны воздерживаться от любых актов уничтожения армянского наследия в Азербайджане и азербайджанского в Армении, полного восстановления разрушенных памятников и защиты всемирного наследия.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: