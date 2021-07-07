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Рустам Бадасян высоко оценил вклад Италии в программу «Укрепление антикоррупционных реформ Армении»

Рустам Бадасян высоко оценил вклад Италии в программу «Укрепление антикоррупционных реформ Армении»

Исполняющий обязанности министра юстиции Рустам Бадасян принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в Армении Альфонсо Ди Риццо. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства юстиции РА.

Рустам Бадасян приветствовал посла, подчеркнул, что Армению и Италию связывают крепкие исторические узы и опыт успешного сотрудничества в различных сферах. В этой связи исполняющий обязанности министра высоко оценил вклад Италии в программу «Укрепление антикоррупционных реформ в Армении», в рамках которой Армению в создании Комитета по борьбе с коррупцией поддерживает ОБСЕ.

Альфонсо Ди Риццо поблагодарил за теплый прием, и выразил готовность к продолжению сотрудничества, особенно в сфере борьбы с коррупцией. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.


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