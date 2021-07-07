Посол Нидерландов в Армении коснулся вопроса возвращения армянских пленных

Чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в Армении Николас Схермерс на пресс-конференции коснулся вопроса возвращения армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане. Он напомнил, что Нидерланды призвали Азербайджан вернуть армянских военнопленных. Посол подчеркнул, что они в ЕС сосредоточивают свои усилия на этих и на других вопросах.

«Нидерланды, как отдельно взятая страна, небольшая по размерам и потенциалам, поэтому мы все наши усилия концентрируем в структуре ЕС, чтобы Армения получала помощь от большего числа стран», - сказал Николас Схермерс.

Он отметил, что хорошо осведомлен о текущей ситуации (ред. - ситуации на границе РА). Посол то, что произошло во время 44-дневной войны, назвал ужасным.

«Мы осведомлены о проблемах, связанных с гуманитарными потребностями, мы старались сконцентрировать наши ресурсы на оказании помощи. Нидерланды пытались финансовое содействие в Армению направлять через ЕС», - сказал посол.

В результате обсуждений в комитете по иностранным делам Парламента Нидерландов на июньском пленарном заседании парламент единогласно принял резолюцию, требующую освобождения армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц.