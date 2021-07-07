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СМИ: неизвестные смертельно ранили президента Гаити

СМИ: неизвестные смертельно ранили президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду новостной портал Juno 7 со ссылкой на заявление премьер-министра.

По его данным, у главы государства огнестрельное ранение.


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