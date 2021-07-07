По итогам переговоров Путин-Пашинян подписание документов не планируется: Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул значение визита исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в Россию, отметив, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится во второй половине дня. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «РИА Новости».

«Во второй половине дня запланирована встреча с исполняющим обязанности премьер-министра РА Николаем Пашиняном, находящимся в Москве с рабочим визитом. Будет беседа с Пашиняном, а затем президент и премьер продолжат общение за рабочим обедом. Это важно, ведь это первый зарубежный визит Пашиняна после победы на парламентских выборах, после довольно уверенной, убедительной победы», - сказал Песков.

Спикер сообщил, что по итогам переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна не будет подписания документов, они обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, размещение российских войск в регионе и двусторонние отношения.

Касаясь вопроса, планируется ли по итогам встречи соглашение о размещении еще одной группы российских миротворцев, Песков ответил: «Нет, это информация не соответствует действительности. Конечно, будет обсуждаться Карабах, дислоцированные там российские военные, двусторонние отношения в целом, но подписание документов не предусмотрено».

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры двух стран планируют обсудить реализацию пунктов заявлений по Нагорному Карабаху, подписанных лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание будет уделено оказанию помощи населению разрушенных войной территорий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.