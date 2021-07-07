Судно Ever Given покидает Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через Суэцкий канал, начал в среду движение по водной артерии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Судно, на которое был наложен арест, в течение трех месяцев стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. Сейчас оно следует в сторону Средиземного моря.

В ближайшее время состоится церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.