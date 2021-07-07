Арам Акопян на турнире «World Open» занял 3-е место

В США, в Филадельфии, завершился крупный международный шахматный турнир «World Open».

Как сообщает «Арменпресс», победителем основного турнира «World Open» стал представитель США Ханс Ниеманн, набравший 7,5 очков из 9 возможных. Молодой гроссмейстер из Армении Арам Акопян набрал 7 очков и поделил 3-6 места. Гроссмейстеры Завен Андриасянц и Владимир с 6,5 очками Акопян поделили 7-10 места.

Победителем турнира шахматистов с коэффициентом 1 800 с 8 очками стал молодой шахматист Валерий Акопян, представлявший Армению.