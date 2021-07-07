Права человека, IT, сельское хозяйство: Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Арменией

Нидерланды заинтересованы в активизации сотрудничества с Арменией по ряду направлений. Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции 7 июля чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в Армении Николас Схермерс отметил, что они пытаются работать в рамках собственных программ, ориентированных на разные сферы: демократия, верховенство закона, сельское хозяйство, информационные технологии, и т. д.

«Ряд программ обсуждается со многими НПО, различными представителями гражданского общества. Мы пытаемся понять, что мы можем сделать, чтобы помочь Армении в дальнейшем улучшении работы демократических структур. Мы работаем и над защитой прав человека», - сказал посол.

По словам Николаса Схермерса, интерес Нидерландов к инвестициям в Армению растет. Большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. Посол отметил, что Нидерланды в мире являются вторым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции.

«Армения также имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства. Армения является членом ЕАЭС, поэтому интерес инвесторов из других стран довольно большой. Европейские страны ищут прозрачности, ясности, безопасности. Обеспечение этих факторов повысит инвестиционную активность», - сказал посол Нидерландов.

По словам Николаса Схермерса, Армения - интересный партнер в области информационных технологий. Посол выразил свое восхищение деятельностью Центра Тумо и программами его развития.

Николас Схермерс отметил, что они постараются развивать сотрудничество между ИТ-организациями Армении и Нидерландов. Большое внимание будет уделено и туристическому сектору, тем более что ситуация с пандемией COVID-19 в Армении более или менее управляема.

Касаясь возможных инвестиций, посол отметил, что в настоящее время он не может предоставить информацию по конкретным программам, но отметил, что повседневные события в этой сфере его регулярно удивляют. Есть голландские компании, заинтересованные в работе в Армении.

Посол напомнил, что Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве между РА и ЕС вступило в силу 1 марта этого года, и до его вступления в силу в некоторых направлениях уже была проделана предварительная работа. По его словам, соглашение резюмирует отношения Армении с Европой. Соглашение включает множество положений о сотрудничестве в политической, научной, культурной и в других сферах.