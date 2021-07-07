Парламент Арцаха одобрил предложение административно-территориальные реформы отложить до 2024 года

7 июля в Национальном собрании Республики Арцах состоялось обсуждение вопроса административно-территориальных реформ. Инициатива принадлежала Министерству территориального управления и инфраструктуры Республики Арцах. На обсуждении присутствовал министр территориального управления и инфраструктуры Арцаха Айк Ханумян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном собрании Республики Арцах.

Суть и целесообразность реформ представил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Гамлет Апресян.

Проект концепции разработан министерством. Он предусматривает пересмотр административного деления. Авторы проекта видят необходимость реорганизации и оптимизации общин.

Депутаты высказали мнение, что в вопросе расширения общин необходимо учитывать и мнение населения. Они признали, что вопрос административного деления несвоевременен. Было решено проанализировать текущую ситуацию и обозначить перспективы развития.

Согласно Конституции, административно-территориальные реформы должны были быть завершены к марту 2021 года. В нынешних реалиях предлагается продлить этот период до сентября 2024 года. Предложение одобрили все политические силы, представленные в Парламенте.