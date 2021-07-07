Продолжаются обсуждения по расширению присутствия российских пограничников: Сергей Копыркин

Предметные обсуждения по вопросу расширения присутствия российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы продолжаются. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 7 июля сказал посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин, коснувшись вопроса расширения присутствия российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы, и конкретных договоренностей относительно предложения премьер-министра Армении об отводе подразделений Вооруженных сил Армении и Азербайджана с Сотк-Хознаварского участка армяно-азербайджанской границы и размещении там международных наблюдателей.

«По указанным вопросам проводятся предметные консультации, эти вопросы обсуждаются, в том числе и в практическом плане. Мы будем уведомлены, когда будут приняты соответствующие решения. Как известно, российские пограничники дислоцируются в разных частях армяно-азербайджанской границы, что помогает обстановку на границе сохранять спокойной, стабильной, и вполне возможно, что местное население в такой ситуации чувствует себя комфортнее и безопаснее. Ведутся обсуждения, как расширить это присутствие. Думаю, все будет решаться исходя из интересов безопасности Армении, обеспечения стабильности на границе, выполнения договоренностей, достигнутых на трехстороннем уровне», - сказал посол России.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности 27 мая сделал открытое предложение международному сообществу. Он предложил для снижения напряженности на границе зеркально вывести подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении с участка Сотк-Хознавар армяно-азербайджанской границы и разместить там международных наблюдателей, представляющих Россию или сопредседателей Минской группы ОБСЕ.