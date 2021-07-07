Гроссмейстер Карен Григорян стал победителем турнира в Севилье
12:56, 7 Июль, 2021
Карен Григорян, гроссмейстер, представляющий Армению, повысил свой рейтинг.
Как передает Арменпресс, в Испании завершился международный турнир “Сиудад де Севилья”, в котором участие принимали 132 шахматиста.
Представляющий Армению гроссмейстер Карен Григорян удачно выступил на этом турнире, набрав из 7 возможных 6.5 очков, он занял первое место. Карен Григорян на 4 пункта повысил и свой индивидуальный рейтинг.
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