Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Гроссмейстер Карен Григорян стал победителем турнира в Севилье

Гроссмейстер Карен Григорян стал победителем турнира в Севилье

Карен Григорян, гроссмейстер, представляющий Армению, повысил свой рейтинг.

Как передает Арменпресс, в Испании завершился международный турнир “Сиудад де Севилья”, в котором участие принимали 132 шахматиста.

Представляющий Армению гроссмейстер Карен Григорян удачно выступил на этом турнире, набрав из 7 возможных 6.5 очков, он занял первое место. Карен Григорян на 4 пункта повысил и свой индивидуальный рейтинг.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации