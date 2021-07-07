Гроссмейстер Карен Григорян стал победителем турнира в Севилье

Карен Григорян, гроссмейстер, представляющий Армению, повысил свой рейтинг.

Как передает Арменпресс, в Испании завершился международный турнир “Сиудад де Севилья”, в котором участие принимали 132 шахматиста.

Представляющий Армению гроссмейстер Карен Григорян удачно выступил на этом турнире, набрав из 7 возможных 6.5 очков, он занял первое место. Карен Григорян на 4 пункта повысил и свой индивидуальный рейтинг.