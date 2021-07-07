СМИ: более 535 американцам предъявили обвинения в штурме Капитолия 6 января

По прошествии полугода со дня штурма Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа более 535 американцам предъявлены обвинения в участии в указанных противоправных действиях. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на данные Министерства юстиции США сообщила во вторник вечером газета The Hill.

Согласно представленным министерством сведениям, 495 участников штурма обвинены в проникновении в охраняемое федеральное здание и на прилегающую к нему территорию и в нахождении там, 235 - в препятствовании судебному разбирательству и оказанию влияния на него или в попытках предпринять указанные действия, 165 человек обвинены в нападении на полицейских или служащих или в оказании им сопротивления, шесть - в нападении на представителей СМИ и в причинении ущерба их техническим средствам и аппаратуре. Часть этих людей обвинена в совершении сразу нескольких противоправных действий.

В Минюсте отметили, что там нуждаются в оказании содействия со стороны общественности в идентификации еще около 300 человек, подозреваемых в совершении насильственных действий во время беспорядков в американской столице 6 января.

Из упомянутых 535 человек около 10 участников штурма признали свою вину по ряду предъявленных им обвинений, сообщили в министерстве.

6 января сторонники республиканца Трампа, на тот момент лидера страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября в США президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.