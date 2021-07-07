Губернатор Гегаркуника рассказал об альтернативной энергетике в области

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян в ходе визита на солнечную фотовольтную станцию мощностью в 5 мегаватт, построенную и эксплуатируемую на территории укрупненной общины Шогакат, представил объемы производства альтернативной энергетики в области и перспективы ее развития.

«Производство альтернативной энергии - одно из приоритетных направлений развития нашего региона, и мы последовательно продвигаем эту политику. На данный момент для производства альтернативной энергии мы изменили категорию 387 га земель, из которых на 36 га уже идет строительство. Строительные работы начинаются и в Мец Масрике, на 132 гектарах. После завершения строительных работ на солнечной фотоэлектрической станции «Мец Масрик», она будет произведить 53 мегаватт/часа электроэнергии. На данный момент 16 МВт электроэнергии вырабатывается на станциях укрупненного поселка Шогакат, построенных за последние три года. После завершения строительства других станций, солнечные станции Шогаката вместе будут производить 36 мегаватт электроэнергии. Инвестиции на строительство солнечных станций «Шогакат» составили около 15 млрд драмов. В ходе строительства было создано около 700 рабочих мест, при работе каждой станции будет создано до 10 рабочих мест», - сказал Гнел Саносян.

Хосров Хлгатян