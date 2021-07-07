После трехлетнего перерыва вновь открылась Школа гроссмейстеров Леона Ароняна и Габриэла Саргсяна.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил неоднократный призер Олимпийских игр, член сборной Армении по шахматам Габриел Саргсян. Он сказал, что отныне гроссмейстерская школа будет работать при содействии благотворительного фонда «Возрождаюшаяся мысль». В школе с воспитанниками будут работать Арман Пашикян, Ашот Наданян и Ашхен Саноян.

«Перемена в том, что раньше школа была государственной, а теперь это не так. Мы продолжим поддерживать шахматистов, несмотря на все, что произошло в предыдущие годы», - сказал Саргсян.

В учебном центре смогут обучаться не только перспективные шахматисты Армении, но и молодые шахматисты из других стран, которые хотят получить и углубить свои шахматные познания.