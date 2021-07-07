Перед полуфинальным матчем Англия-Дания

Во втором матче полуфинала чемпионата Европы по футболу сыграют Англия и Дания.

Как сообщает Арменпресс, матч, который состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, обещает быть зрелищным. Англия играет дома, это обстоятельство может стать дополнительным стимулом для фитболистов Гарета Саутгейта, которые в четвертьфинале получили большое преимущество над Украиной - 4:0. «Три льва» вышли к полуфинальной игре с большим потенциалом.

В прошлом году Дания обыграла Англию в Лиге Наций. И победный гол в той игре на «Уэмбли» забил Кристиан Эриксен, который не сможет помочь команде из-за сердечного приступа на старте Евро, и сейчас находится под контролем врачей. Линия нападения команды Каспера Юлмана известна своей результативностью. Дания - одна из «скрытых сил» этого чемпионата Европы.

По словам главного тренера сборной Англии по футболу Гарета Саутгейта, они «знают потенциал сборной Дании». По словам английского тренера, этот матч будет незабываемым.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлман с нетерпением ждет полуфинала. «Для нас мотивацией будет то, чтобы мы заставили наших болельщиков на стадионе замолчать. Это будет непросто», - сказал он.

Матч Англия-Дания полуфинала чемпионата Европы по футболу начнется в 23:00 по ереванскому времени.