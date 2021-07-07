Патрульная служба начинает работу в Ереване: изучен опыт Грузии и Украины

Патрульная служба полиции 7 июля начинает работу в Ереване. Как сообщает Арменпресс, для обеспечения общественной безопасности на улицы Еревана впервые вышли 700 обученных патрульных служащих.

Начальник Патрульной службы полиции Республики Армения Артур Умршатян отметил, что для них - это очень ответственный день, так как философия патрульной службы и задачи, которые стоят перед патрульной службой, в корне отличаются от задач, которые выполнялись до сих пор полицейскими службами.

Фото: Геворга Перкуперкяна

«И у сотрудников, и у руководства есть большое чувство ответственности. У нас есть четкое представление о том, чего от нас ожидает общество, в целом, какую проблему нам предстоит решить в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Везде будут патрульные, они сделают все для обеспечения общественной безопасности. Патрульные будут ходить и пешком, и ездить в автомобилях, будут регулировать интенсивное движение в Ереване в часы пик», - подчеркнул Умршатян.

Начальник Патрульной службы Полиции РА высоко оценивает уровень подготовки патрульных, ведь пройденные за 5 месяцев программы были разработаны в соответствии с международными стандартами.

«Зарубежные партнеры установили четкие критерии, участники на экзаменах доказали, что они достойны быть патрульными», - подчеркнул Умрашатян, добавив, что патрульная служба пока будет лишь в Ереване, но, согласно стратегии, эта услуга будет и в других регионах.

Глава Патрульной службы Полиции РА призвал граждан изменить свое отношение к полиции, потому что любой патрульный в патрульной форме, прошедший обучение, имеет четкое представление о том, какие у него задачи.

Амалия Овсепян, советник по координации международно-правового сотрудничества Министерства юстиции, координатор реформирования полиции, сообщила, что процесс внедрения патрульной службы начался в январе 2020 года, когда соответствующее постановление правительства подтвердило необходимость внесения системных ключевых изменений в систему полиции. По ее словам, речь шла не только об изменении названия структур, подразделений, но и о существенных переменах.

«Изменилось наше общество, его потребности, требования, но полиция продолжала оказывать услуги, типичные для старого, советского общества, которые не отвечали нашим сегодняшним потребностям. Изменения начались прямо отсюда. Конечно, это достаточно серьезные длительные процессы, будь то изменения в правовом поле - новые законодательные инициативы, изменения в структурных подразделениях, изменения, связанные с вовлечением людей, но главное - иметь полицейскую службу с гражданской ориентацией, уважительную, ориентированную на граждан. Это сегодняшняя патрульная служба, которую мы будем видеть на улицах Еревана с 7 июля», - подчеркнула Амалия Овсепян.

Говоря о процессах внедрения патрульной службы, Амалия Овсепян отметила, что этот процесс был довольно комплексным и системным. Изменились только форма и машины, изменилась вся философия и логика службы, а для этого нужно было влить «новую кровь».

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