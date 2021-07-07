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В Армении подтверждено 140 новых случаев заражения COVID-19

В Армении подтверждено 140 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 7 июля в Армении всего подтверждено 225 801 случаев заражения COVID-19, 217 303 из которых вылечились, есть 4 531 летальных исходов. Как передает Арменпресс, на данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 866 пациентов. Всего проведено 1 215 373 тестов.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.  

Таким образом, 7 июля проведено 6 086 тестов, подтверждено 140 новых случаев заражения COVID-19. 53 заболевших вылечились, есть 1 летальный исход.


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