Людям, прошедшим войну, предоставляется психологическая консультационная служба, финансируемая со стороны государства. Процесс контролирует Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что психологи оказывают профессиональную помощь как в онлайн формате, так и по телефону. В социальной сети Facebook есть страничка «Консорциум психологического содействия». Граждане целевых групп могут звонить на горячую линию по номеру: 060-834-777.