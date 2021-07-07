Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Людям, прошедшим войну, предоставляется психологическая консультационная служба

Людям, прошедшим войну, предоставляется психологическая консультационная служба

Людям, прошедшим войну, предоставляется психологическая консультационная служба, финансируемая со стороны государства. Процесс контролирует Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что психологи оказывают профессиональную помощь как в онлайн формате, так и по телефону. В социальной сети Facebook есть страничка «Консорциум психологического содействия». Граждане целевых групп могут звонить на горячую линию по номеру: 060-834-777.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации