Людям, прошедшим войну, предоставляется психологическая консультационная служба
10:39, 7 Июль, 2021
Людям, прошедшим войну, предоставляется психологическая консультационная служба, финансируемая со стороны государства. Процесс контролирует Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что психологи оказывают профессиональную помощь как в онлайн формате, так и по телефону. В социальной сети Facebook есть страничка «Консорциум психологического содействия». Граждане целевых групп могут звонить на горячую линию по номеру: 060-834-777.
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