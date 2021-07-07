Посол Армении вручил королю Бахрейна Хамаду бин Исе Аль Халифе верительные грамоты

6 июля посол Республики Армения в Королевстве Бахрейн Мгер Мкртумян (резиденция в Абу-Даби) вручил королю Бахрейна Хамаду бин Иса Аль Халифе верительные грамоты. Как передает Арменпресс посольство Армении в ОАЭ сообщило, что в ходе беседы после торжественной церемонии вручения верительных грамот Хамад бин Иса Аль Халифа поздравил посла с вступлением на должность, пожелав ему плодотворной дипломатической миссии.

Король Бахрейна выразил надежду, что деятельность посла придаст новый импульс сотрудничеству с Арменией. Поблагодарив за добрые пожелания, посол Мгер Мкртумян отметил, что он готов приложить все усилия для расширения двусторонних отношений. Посол Республики Армения высоко оценил сотрудничество в двустороннем и в многостороннем форматах, а также активизацию торгово-экономических отношений.