Встреча в астанинском формате по Сирии началась в Нур-Султане

Международная встреча по Сирии в астанинском формате началась в среду в Нур-Султане. Переговоры открываются консультациями спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева и замминистра иностранных дел Сирии Аймана Сусана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате будет проходить с 7 по 8 июля. В ней принимают участие делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей в мероприятии участвуют высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Ожидается, что участники переговоров обсудят ситуацию в Сирии, международное гуманитарное содействие этой стране, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.