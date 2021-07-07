ОДКБ, до оценки, следовало на армяно-азербайджанскую границу направить следственную комиссию: Керъян

Заведующий кафедрой политических институтов и процессов факультета международных отношений ЕГУ, политолог Гарик Керъян считает, что прежде чем оценивать ситуацию на армяно-азербайджанской границе, ОДКБ должна была направить следственную комиссию для выяснения ситуации.

В беседе с Арменпресс доктор политических наук, профессор Гарик Керъян прокомментировал разговор генсека ОДКБ Станислава Зася и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о ситуации на армяно-азербайджанской границе, отметив, что оба они в своих оценках в некоторой степени правы.

«Зась прав, потому что у Армении нет демаркационной, разграниченной границы с Азербайджаном. Если бы была эта международная граница, обозначенная двусторонним документом, утвержденная договором, то мы бы сказали, что это наша граница, и это азербайджанцы, которые нарушили эту границу. Секретарь Совбеза тоже прав, потому что если взять карту Советской Армении, то действительно, есть азербайджанцы, нарушившие границу на нашей территории. Было бы правильно, если бы генсек ОДКБ не говорил бы, что, «это пограничный инцидент». А комиссия по расследованию выяснила бы на каких участках границы азербайджанцы пересекли границу Армении, сделала бы соответствующий вывод, после чего можно было бы делать такое заявление. Я не знаю, на каком основании генсек ОДКБ сделал это заявление», - сказал Гарик Керъян.

В этом контексте политолог подчеркнул, что Армен Григорян поступил правильно, предложив Станиславу Засю организовать визит Секретариата ОДКБ для ознакомления с ситуацией на местах.

«Армен Григорян в данном случае прав, потому что для принятия решения по любому вопросу необходима следственная комиссия. И откладывать это на месяц не следовало. Они сразу же, на следующий день, оперативно должны были направить следственную комиссию, и на месте выяснить ситуацию», - сказал Гарик Керъян.

3 июля генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, касаясь проникновения ВС Азербайджана на территорию Армении 12 мая, в беседе с журналистами сказал, что «по сути, мы имеем дело с инцидентом на границе».

5 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, выразив обеспокоенность по поводу некоторых формулировок и оценок, озвученных в заявлении генсека.

Секретарь Совбеза выразил уверенность, что сложившуюся ситуацию нельзя квалифицировать как инцидент, так как уже длительное время военнослужащие Азербайджана не покидают суверенную территорию Армении. Учитывая, что действия азербайджанской стороны являются очевидной попыткой оккупации части суверенной территории Республики Армения, Армен Григорян еще раз подчеркнул, что в вопросе формулировок на уровне секретариата ОДКБ необходимо проявлять сдержанность, чтобы не ставить под удар конструктивные усилия по разрешению ситуации.

В конце беседы Армен Григорян подчеркнул, что для ознакомления с ситуацией на месте на армяно-азербайджанскую границу целесообразно организовать визит секретариата ОДКБ.

В мае руководство Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Республики Армения по нескольким направлениям.

13 мая исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяну, министру обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета безопасности Армену Григоряну начать консультации с ОДКБ по поводу пересечения азербайджанскими войсками государственной границы РА в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей.