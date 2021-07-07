Стрельба военнослужащих Азербайджана опасна для жизни и здоровья гражданского населения Армении: ЗПЧ

Стрельба азербайджанских вооруженных сил у села Верин Шоржа доказывают, что само их присутствие на дорогах у приграничных сел Республики Армения нарушает право на жизнь жителей Республики Армения. Об этом, как сообщает Арменпресс, заявил Защитник прав человека Армении Арман Татоян. В связи со стрельбой у села Верин Шоржа, Гегаркуникской области, которую открыли азербайджанцы 5 июля 2021 г., сотрудники Офиса Защитника прав человека РА выяснили, что это была стрельба с позиций, которые находятся на суверенной территории РА.

Правозащитник особо отмечает, что эти районы являются пастбищами общины Варденис, где расположены и места проживания людей - горные пастбища.

Весной, летом и осенью в этих местах люди живут со своими семьями, в том числе и с детьми, и занимаются скотоводством. Занимаются и сельским хозяйством.

Из-за обстрелов азербайджанцами гражданские лица либо не могут использовать упомянутые территории вообще, либо их использование очень ограничено. Кроме того, жители общин имеют права на эти территории, которые установлены правовыми документами компетентных органов Республики Армения.

По уточненным данным, азербайджанские обстрелы имели место 5 июля в районе 17:00, были направлены против Вооруженных сил Армении, велись из оружия различного калибра, интенсивно и длились около 30 минут.

Офис Омбудсмена также выяснил, что выстрелы были четко слышны и в горах и селе Верин Шоржа.

Стрельба азербайджанских военнослужащих по соседству с селами Гегаркуникской области, ставшая регулярной, является реальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения РА.

Азербайджанские военнослужащие в Гегаркуникской и в Сюникской областях периодически совершают следующие действия - стрельба, воровство животных, создают преграды для сенокоса и т. д.

Выстрелы 5 июля 2021 г. еще раз доказывают, что присутствие азербайджанских вооруженных сил по соседству с селами Гегаркуникской и Сюникской областей РА, является нарушением права на жизнь жителей общин этих областей Армении.

Эти действия также направлены на то, чтобы лишить жителей Республики Армения и других жизненно важных имущественных прав, прав на животноводство и на возможность получать семейный доход. Речь идет о международно признанных правах, гарантированных Конституцией Республики Армения. Эти действия не только представляют собой очевидную угрозу безопасности жителей приграничных сел Республики Армения, но и способствуют усугублению социальных проблем жителей.

Факт стрельбы со стороны азербайджанцев официально подтвердила и Минобороны Республики Армения, отметив, что в результате спровоцированной азербайджанской стороной стрельбы легкое ранение получил военнослужащий РА. Также были публикации в СМИ.