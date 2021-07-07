Это не пограничный инцидент, а агрессия в отношении Армении: Колеров о ситуации на границе

Политолог, главный редактор российского информационного агентства «Regnum» Модест Колеров прокомментировал телефонный разговор генсека ОДКБ Станислава Зася и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о ситуации на армяно-азербайджанской границе. По словам Колерова, секретарь Совета безопасности Армении прав в том, что вторжение вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении - это не «пограничный инцидент», а нападение, агрессия против Армении.

«Конечно, это нападение, это, без сомнения, агрессия. Однако причина нападения в том, что граница между Арменией и Азербайджаном не уточнена. Она нарисована в чьем-то мозгу, на листке бумаги, но не очерчена и не разграничена. Регулярной границы нет. Секретарь Совета безопасности Армении прав, это нападение, это агрессия против Армении», - сказал российский политолог.

По его словам, если Армения официально обратится в ОДКБ с просьбой защитить себя от агрессии, она должна показать свою границу, пограничников, пограничную полосу, пункт пропуска, погранзаставы. «Но этой регулярной границы пока нет», - прокомментировал Модест Колеров.

В мае руководство Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Республики Армения по нескольким направлениям.

Премьер-министр Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности, созванном 12 мая, сообщил, что в то же утро вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения в районе озера Сев Лич в Сюникской области, углубились внутрь территории до 3,5 км, пытаясь окружить озеро

На следующий день Министерство обороны Республики Армения заявило, что вооруженным силам Азербайджана удалось продвинуться и в направлениях: Сисиан и Варденис.

13 мая исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяну, министру обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета безопасности Армену Григоряну начать консультации с ОДКБ по поводу пересечения азербайджанскими войсками государственной границы РА в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей.

Он отметил, что сложившаяся ситуация в полной мере соответствует пункту 2 статьи 2 Договора о коллективной безопасности, согласно которому, «в случае угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников, или угрозы международному миру и безопасности государства-участники немедленно активизируют механизм совместных консультаций для координации своих позиций и принятия мер по устранению возникшей угрозы».

Армения подала официальную заявку в ОДКБ. Согласно статье 4 Договора ОДКБ, если какое-либо государство-член подвергается нападению со стороны какого-либо государства или группы государств, это будет рассматриваться государствами-членами как агрессия против всех государств-членов договора. Необходимая помощь, включая военную помощь, обеспечивается имеющимися в их распоряжении средствами в соответствии с процедурой осуществления права на коллективную защиту в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

3 июля генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, касаясь проникновения ВС Азербайджана на территорию Армении 12 мая, в беседе с журналистами сказал, что «по сути, мы имеем дело с инцидентом на границе».

5 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, выразив обеспокоенность по поводу некоторых формулировок и оценок, озвученных в заявлении генсека.

Секретарь Совбеза выразил уверенность, что сложившуюся ситуацию нельзя квалифицировать как инцидент, так как уже длительное время военнослужащие Азербайджана не покидают суверенную территорию Армении.