Цены на цветные металлы - 06-07-21

ЛОНДОН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.29% и составила 2551.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.03% и составила 9558.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.09% и составила 2313.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.99% и составила 18550.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.26% и составила 31716.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.41% и составила 2967.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.21% и составила 41182.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.