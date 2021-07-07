Италия в финале чемпионата Европы

В первом полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу Италия сыграла с Испанией.

Как сообщает «Арменпресс», в первой половине игры, проходившей в Лондоне, на стадионе «Уэмбли», Испания имела преимущество, доставляя много беспокойства вратарю итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма. Италии удавалось с быстротой контратаковать. По статистике, преимущество 61/39 было на стороне Испании.

В начале второго тайма Италия использовала первую же возможность. Федерико Кьеза точным ударом завершил начатую голкипером атаку. После пропущенного гола Испания с большей силой ринулась в атаку, вышедший на замену Альваро Мората восстановил разницу в счете.

В итоге основной период матча завершился ничьей - 1:1. Игра была перенесена в дополнительное время, однако команды не использовали свои возможности.

В послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Италии. Матч завершился со счетом - 4:2.