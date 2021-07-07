«Дживан джан, это не музыка, это молитва»: и замолчал возносящий молитвы, известный всему миру

«У меня было два концерта в Японии. Первый концерт, который проходил в закрытом зале, состоял из двух частей. Вначале выступил Брайан Ино, он играл, ему громко аплодировали, потом на сцену вышел я, начал играть, и наступила тишина. Подумал, ну только начал, но прошло полчаса, и никто не реагировал, никакого внимания. Что это? Неужели, я так плохо играю? Что-то не так с инструментом? Играю пятьдесят минут, ничего. Я закончил. Та же тишина. Я встал, вышел, опять ничего. Никаких аплодисментов. Но внезапно, за кулисами, я услышал, как они стали аплодировать. Я и выходить не хотел, обиделся. С большим трудом заставил себя вернуться на сцену. Оказалось, что, японцы, когда слушают музыку, не аплодируют, чтобы не мешать. И когда я вышел, началось, они десять минут меня не отпускали».

Дживан Гаспарян

Такие избранные сыновья племени, представляют миру и всему цивилизованному человечеству нацию. И когда такие люди уходят, у нации на мгновение появляется необычное чувство сиротства. Это так, поскольку нация-семья обретает от них духовную силу, гордится ими и золотыми буквами заносит их имена в скрижаль своей многовековой памяти. Одним из таких сыновей был великий мастер дудука, поющего из глубины сердца, Дживан Гаспарян, ушедший в вечность в возрасте 93 лет ...

В течение своей творческой деятельности, почти 80 лет, он объездил весь мир, дал более 20 000 концертов, получил более 30 наград, записал музыку к 40 художественным фильмам и подружился со всемирно известными музыкантами и композиторами, такими как Стинг и Майкл Брук, Брайан Мэй, Питер Гэбриэль, Лайонел Ричи и многие другие, с которыми он работал и пользовался большим авторитетом и уважением. Видные деятели прислушивались к мастеру и до его мировой известности, не скрывая своего восхищения. Так, в конце 1940-х годов, когда Гаспаряна пригласили выступить на конкурсе мастеров союзных республик, и когда прозвучал дудук, Сталин даже перестал курить свою трубку, внимательно слушал музыканта, и после концерта к Дживану подошли люди в военной форме. Он испугался, подумав, что, наверное, он не дождался аплодисментов вождя, поэтому они и пришли. Но оказалось, что Сталину очень понравилось выступление Гаспаряна, и он решил наградить музыканта часами «Победа». Дживан с радостью принял подарок, но продал его буквально на следующий день. Были голодные времена. Потом годами он жалел, что не сохранил эту историческую реликвию ...

Дживан Гаспарян гастролировал и в советские годы, ездил по всему миру, по местам, где проживали армяне. Мастер вспоминал об одном из таких концертов и теплые слова признательности великого Вильяма Сарояна. «Он слушал, как я играю на дудуке, после подошел ко мне и сказал: «Дживан джан, это не музыка, это молитва». И эта фраза писателя записана на обложке моего альбома, который вышел в Москве в 1982 году».

Слава армянского дудука разошлась по всему миру благодаря и несравненному музыканту Дживану Гаспаряну. Стоит лишь упомянуть несколько известных фильмов, музыку к которым записал виртуозный дудукист: «Страсти Христовы», «Ронни», «Онегин», «Гладиатор», «Сирано», «Кровавый алмаз», «Снег и пепел» и десятки, десятки других фильмов. Это уникальное явление, когда ваш национальный инструмент звучит с экранов всей планеты ...

Дживан Гаспарян был преданным сыном своей родины, Армении, которой он поклонялся и прославлял ее. «Ереван - мой дом, Армения - моя страна, как я могу покинуть свою страну? Я хочу видеть Ереван таким же красивым, каким он был в прошлом, где люди любили и уважали друг друга. Я хочу, чтобы все улыбались, чтобы люди жили достойной жизнью, не были бедными, чтобы армяне не покидали свои дома, не уезжали из страны, а те, кто уехал, вернулись бы. Поскольку родина - это ведь не шутка, это как мать. Я очень люблю свою Армению».

И он любил Армению, он любил чистой сыновней любовью. Любили и его, любили до конца его земных дней. И так будет до тех пор, пока земля Наири, земля богов и гениев живет, и будет жить вечно.

Доброго пути тебе в Царство Небесное, рыцарь дудука, смиренно посвятивший себя родному народу…

Акоп СРАПЯН