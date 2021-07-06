Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе: МО РФ

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное перемещение граждан.

Инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 3 га территории.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2165 га территории, 657,3 км дорог, 1 892 здания (в том числе 30 социально значимых объектов), обнаружено и обезврежено 25 640 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», - говорится в сообщении МО РФ.