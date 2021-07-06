Гарегин II направил соболезнования в связи с кончиной Дживана Гаспаряна

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин II направил соболезнования в связи с кончиной всемирно известного дудукиста Дживана Гаспаряна. Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии первопрестольного Св.Эчмиадзина, отмечается, что на протяжении десятилетий он представлял жемчужины армянской музыки на многих сценах в Армении и за рубежом, благотворно служа делу признания и распространения нашей культуры.

«Исполнения известного Дживана Гаспаряна широко использовались в фильмах, добившихся большого успеха в мире кино. Великий мастер дудука с его неповторимым почерком и художественным вкусом был удостоен многих национальных и международных наград и премий, высоких государственных званий.

Мы просим, чтобы Милосердный Бог принял душу своего покойного слуги Дживана Гаспаряна в Своем небесном покое в свете и мире и дал ему блаженный покой», - говорится в послании.