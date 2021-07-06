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Признание парламентом Нидерландов геноцида езидов является историческим решением: депутат НС Армении

Признание парламентом Нидерландов геноцида езидов является историческим решением: депутат НС Армении

Парламент Нидерландов, официально признав геноцид езидов, внес свой вклад в борьбу за международное признание геноцидов. Как сообщает Арменпресс, такую оценку дал депутат НС Армении, представитель езидской общины Армении Рустам Бакоян на своей странице в Facebook.

«Спасибо, Нидерланды.

Сегодня парламент Королевства Нидерландов принял историческое решение, официально признав геноцид езидов, что внесло свой вклад в борьбу за международное признание геноцидов», - отметил Бакоян.


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